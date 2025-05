agenzia

Kellogg replica indirettamente a Putin sui colloqui in Turchia

NEW YORK, 11 MAG – “Prima un cessate il fuoco incondizionato di 30 giorni e poi, durante questo periodo, si passa a una discussione di pace globale. Non il contrario”. Lo afferma Keith Kellogg, l’inviato speciale di Donald Trump per l’Ucraina, replicando indirettamente al presidente russo Vladimir Putin.

