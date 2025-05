Inviato Usa, accordo possibile, guerra ripresa da Israele

agenzia

'Hamas sa di poter raggiungere un'intesa quando vuole'

TEL AVIV, 13 MAG – “Siamo impegnati per il ritorno di tutti gli ostaggi. C’è una possibilità di un grande accordo, una possibilità migliore rispetto al passato. La ripresa della guerra dipende da Israele. Hamas sa di poter concludere un accordo quando vuole”. Lo ha detto l’inviato Usa per gli ostaggi Adam Boehler in visita alla piazza degli ostaggi a Tel Aviv insieme con l’inviato dell’amministrazione Trump per il Medio Oriente Steve Witkoff.

