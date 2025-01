Inviato Usa annuncia inizio ritiro Israele da sud Libano

agenzia

E incoraggia partiti a ricercare consenso e unità in vista voto

BEIRUT, 06 GEN – L’inviato statunitense in Libano Amos Hochstein ha annunciato l’inizio del ritiro delle forze israeliane da Naqoura, nel Libano meridionale, oltre un mese dopo l’entrata in vigore di un cessate il fuoco tra le due parti, esercito isreliano ed Hezbollah. “L’esercito israeliano ha iniziato il suo ritiro da Naqoura – ha detto Hochstein – e oggi è tornato a sud della Linea Blu (il confine tra i due Paesi demarcato dall’Onu, ndr). Questi ritiri continueranno finché tutte le forze israeliane non avranno completamente lasciato il Libano, mentre l’esercito libanese continua a schierarsi lungo la Linea Blu”. Hochstein ha poi esortato i politici libanesi a unirsi, dopo il cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah, in vista delle elezioni per il nuovo presidente, dopo due anni di stallo. “Questi sono tempi critici per il Libano… non solo per attuare questo accordo, ma per giungere a un consenso politico, per concentrarsi sul Libano e per il popolo libanese”, ha affermato”.

