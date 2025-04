Inviato Usa, l’Ucraina potrebbe essere divisa come Berlino

agenzia

Kellogg: 'Ovest a Francia a Gb, l'est a Mosca, il centro a Kiev'

ROMA, 12 APR – L’Ucraina potrebbe essere divisa, “quasi come Berlino dopo la Seconda Guerra Mondiale”, nell’ambito di un accordo di pace tra Kiev e Mosca: lo ha detto in un’intervista al Times l’inviato speciale di Donald Trump per Ucraina e Russia, Keith Kellogg. Il generale, figura di spicco negli sforzi statunitensi per porre fine alla guerra in corso da tre anni, ha suggerito che le truppe britanniche e francesi potrebbero istituire zone di controllo nell’ovest del Paese come parte di una “forza di rassicurazione”, con l’esercito russo nell’est occupato. Tra di esse ci sarebbero le forze ucraine e una zona smilitarizzata.

