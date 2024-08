Invita un amico a casa, ragazzina di 16 anni violentata

agenzia

Gli abusi a Genova. La minore ha raccontato tutto alla madre

GENOVA, 12 AGO – Invita a casa sua un giovane conosciuto mentre era a passeggio con le amiche in centro per vedere un film e lui la violenta: è quanto ha raccontato una ragazzina di 16 anni di Genova che, dopo aver parlato con i genitori ed esser stata visitata in ospedale, ha denunciato gli abusi alla Polizia. La violenza, come scrive il ‘Secolo XIX’, sarebbe avvenuta lo scorso fine settimana. Sono in corso le indagini per risalire all’autore della presunta violenza mentre nei confronti della ragazzina è stato attivato il protocollo ‘codice rosso’. Le indagini sono affidate alla sezione reati contro la persona della squadra mobile di Genova. A denunciare l’episodio è stata la stessa ragazzina che, accompagnata dalla madre al pronto soccorso dell’ospedale Galliera, ha raccontato ai medici l’accaduto e il personale sanitario a quel punto ha avvisato la polizia. La 16enne, che non è stata ancora interrogata in quanto sconvolta per quanto accaduto, ha raccontato alla madre di aver conosciuto il giovane in centro mentre era in giro con le amiche e averlo poi invitato a casa sua, in quel momento libera dai genitori, per vedere un film. Il ragazzo però avrebbe abusato di lei contro la sua volontà. Al ritorno dei genitori ha raccontato quanto accaduto ed è stata accompagnata al Galliera dove è attivo il centro, diretto dal primario Paolo Cremonesi, punto di riferimento per le donne vittime di violenze. Gli esami a cui è stata sottoposta la minorenne hanno fornito un riscontro alla dinamica sommariamente riferita dalla studentessa ed è quindi scattata un’indagine.

