ioleggoperché si potenzia al sud, cresce Lab-Nidi

agenzia

La nona edizione presentata a Roma

ROMA, 29 OTT – Numeri in costante crescita di scuole e librerie, anche al sud, nella nona edizione di #ioleggoperché, presentata il 29 ottobre, per la prima volta a Roma, nella sede del ministero della Cultura e in diretta streaming su www.ioleggoperche.it, sul canale YouTube del ministero della Cultura e su www.ansa.it. Per la prima volta, più della metà delle scuole italiane partecipa al progetto nazionale organizzato dall’Associazione Italiana Editori, per la creazione e il potenziamento delle biblioteche scolastiche, dal 9 al 17 novembre. Cresce ancora il numero delle scuole aderenti (28.285 rispetto alle 25.394 dello scorso anno, e in più 350 asili nido) – di cui 11.724 scuole dell’infanzia (il 54% delle scuole dell’infanzia italiane), 10.449 scuole primarie (60% delle primarie italiane), 4.684 scuole secondarie di primo grado (56% delle secondarie di primo grado italiane) e 1.428 scuole secondarie di secondo grado (16% delle secondarie di secondo grado italiane) -, per un numero complessivo di 223.839 classi e oltre 4,2 milioni (per la precisione 4.267.914) di studenti. La distribuzione geografica delle adesioni ha segnato una sostanziale omogeneità tra nord, centro e sud e isole dello Stivale: Nord Ovest 27%, Nord Est 21%, Centro 20%, Sud 22%, Isole 10%. Tra le regioni che spiccano per partecipazione, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte, Campania, Sicilia e Lazio. #ioleggoperché ha rivolto quest’anno un’attenzione particolare alle regioni del Sud Italia: grazie a un coinvolgimento dedicato si registra un aumento dell’11% delle scuole iscritte, con quasi 1.000 nuove adesioni, in particolare in Campania, Calabria, Molise e Sardegna. Importante anche la partecipazione delle librerie, con 3.939 punti vendita aderenti (3.609 nel 2023). I gemellaggi attivati tra scuole iscritte e librerie hanno raggiunto la straordinaria cifra di 87.229 ( 72.811 nel 2023). Giunto alla terza edizione, il progetto #ioleggoperchéLab-Nidi – ideato per avvicinare alla lettura la fascia dei piccolissimi (0-3 anni), sviluppato in Lombardia e nelle province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola, grazie alla stretta collaborazione con Fondazione Cariplo – si amplia andando a coinvolgere ben 350 nidi (20 in più rispetto all’anno scorso) selezionati con un’attenzione particolare alle zone fragili. Come tutte le scuole, anche i 350 nidi aderenti potranno beneficiare della campagna di donazioni nazionale nelle librerie gemellate dal 9 al 17 novembre. Verrà diffuso un nuovo video formativo che mostra come avviene l’interazione tra l’adulto e il bambino durante la lettura disponibile, come gli altri, gratuitamente. “Riaffermiamo con piacere il nostro sostegno a #ioleggoperché, un progetto strategico, in grado di rafforzare la comunità e creare opportunità di sviluppo volte a ridurre le disuguaglianze in un Paese come l’Italia, che deve puntare sulla qualità del capitale umano per crescere”, ha dichiarato Giovanni Azzone, presidente di Fondazione Cariplo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA