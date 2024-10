Iran a Onu: nostro diritto rispondere a attacchi Israele

agenzia

Il ministro degli Esteri scrive a Onu e Consiglio di Sicurezza

TEHERAN, 27 OTT – Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, in una lettera inviata al Segretario generale dell’ONU Antonio Guterres e alla presidenza del Consiglio di sicurezza, chiede condanna degli attacchi israeliani all’Iran. “Teheran si riserva il diritto di rispondere legalmente e legittimamente all’aggressione israeliana”, avverte. “Alla luce delle conseguenze dell’aggressione continua e sistematica del regime israeliano, l’Iran esorta l’ONU ad assumere una posizione ferma e a condannare il regime in modo forte e inequivocabile, dimostrando alla comunità internazionale che tali gravi violazioni non rimarranno senza risposta”.

