Iran: Aiea, ‘colpiti 2 impianti produzione di centrifughe’

agenzia

Teheran, 18 giu. Due impianti di produzione di centrifughe in Iran, un’officina a Karaj e il Centro di ricerca nucleare di Teheran, sono stati colpiti da attacchi israeliani. Lo ha scritto su X l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (Aiea), precisando che nel sito di Teheran è stato colpito un edificio in cui venivano prodotti e testati rotori avanzati per centrifughe, mentre a Karaj sono stati distrutti due edifici in cui venivano prodotti componenti per centrifughe.

