Iran, al Papa targa con riflessioni di Khamenei su Gesù

Roma, 5 gen. Papa Francesco ha ricevuto una targa con riflessioni su Gesù da parte della Guida suprema iraniana, l’Ayatollah Ali Khamenei. Secondo quanto rende noto l’agenzia di stampa Irna, la targa è stata consegnata al Pontefice dall’ambasciatore iraniano presso la Santa Sede, Mohammad Hossein Mokhtari, ricevuto nei giorni scorsi.

”Se Gesù fosse tra noi oggi – scrive Khamenei – non esiterebbe un attimo a combattere i leader dell’oppressione e dell’arroganza globale. Non tollererebbe la fame e lo sfollamento di miliardi di persone spinte dalle potenze egemoniche verso la guerra, la corruzione e la violenza”.

Partendo dal fatto che ”l’importanza di Gesù per i musulmani non è senza dubbio inferiore alla sua importanza e stima agli occhi dei devoti cristiani”, il testo sottolinea che ”questo grande profeta divino ha trascorso tutto il suo tempo tra il popolo in lotta per opporsi all’oppressione, all’aggressione e alla corruzione” e ”a coloro che usavano la loro ricchezza e il loro potere per schiavizzare le nazioni e trascinarle nell’inferno di questo mondo e dell’aldilà”.