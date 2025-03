Iran: al via esercitazioni navali congiunte con Cina e Russia

agenzia

Teheran, 10 mar. Esercitazioni navali annuali congiunte di Iran, Cina e Russia al via oggi nel Golfo di Oman. Le manovre nome in codice ‘Security Belt-2025’ si svolgono al largo del porto iraniano di Chabahar e sono le quinte esercitazioni congiunte condotta da Teheran, Pechino e Mosca dal 2019, a dimostrazione dei loro stretti legami militari.

Interrogato sulle manovre, Donald Trump ha detto di non essere “affatto” preoccupato per la dimostrazione di forza da parte dei tre avversari degli Stati Uniti. “Siamo più forti di tutti loro. Abbiamo più potere di tutti loro”, ha detto a Fox News .