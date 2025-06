Iran: almeno 32 feriti in Israele dopo l’attacco missilistico

agenzia

Tel Aviv, 19 giu. Il servizio di soccorso israeliano Magen David Adom ha dichiarato che almeno 32 persone sono rimaste ferite in seguito agli ultimi attacchi missilistici dell’Iran, che, secondo un funzionario militare israeliano, sono avvenuti per mezzo di “decine di missili balistici”.

In una dichiarazione, un portavoce dell’Mda ha affermato che i medici stanno “prestando cure, mentre due persone si trovano in gravi condizioni. Altre 30 sono in condizioni lievi con ferite da esplosione e schegge”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA