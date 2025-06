agenzia

Roma, 22 giu. “’Le bombe come via alla pace’, da Trump il solito mantra di chi getta il mondo nel caos. Ieri come oggi il Mo è nella trappola della guerra continua che genera rischi, terrore e vendette. La notte della ragione. Non basta più invocare la de-escalation del giorno dopo”. Lo scrive sui social Enzo Amendola del Pd.

