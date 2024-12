Iran, ‘appoggiamo con forza governo e esercito siriani’

agenzia

Dice il ministro degli Esteri, Araghchi, che oggi visita Damasco

TEHERAN, 01 DIC – “L’Iran appoggerà con forza il governo e l’esercito siriani contro i gruppi terroristici”: lo ha dichiarato il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, citato dall’agenzia Irna. Ieri Araghchi ha annunciato che oggi avrebbe visitato Damasco per “portare il messaggio” di supporto della Repubblica islamica all’alleato Bashar Al Assad. “E’ ovvio che gli Stati Uniti e il regime israeliano sono in combutta con i gruppi terroristici in Siria”, in quanto il “regime sionista, dopo il recente fallimento dei suoi obiettivi, cerca di raggiungere i suoi scopi creando insicurezza nella regione attraverso questi terroristi”, ha detto. Da parte sua, il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Esmail Baghaei ha condannato l’attacco di ieri al consolato di Teheran ad Aleppo: “Secondo la Convenzione di Vienna, qualsiasi violazione delle sedi diplomatiche da parte di qualsiasi individuo, gruppo o governo è inaccettabile”, ha detto. Dopo Damasco, prima tappa di un tour regionale per discutere dei recenti sviluppi nella regione, domani Araghchi sarà in Turchia.

