Iran: Araghchi, ‘colloqui diplomatici con Usa non riprenderanno molto presto’

agenzia

Teheran, 1 lug. Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha espresso scetticismo riguardo una rapida ripresa dei colloqui diplomatici con gli Stati Uniti, dichiarando a Cbs News che i negoziati non riprenderanno “così rapidamente” dopo i recenti attacchi aerei statunitensi contro gli impianti nucleari iraniani. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva indicato che i colloqui avrebbero potuto riprendere già questa settimana. “Dovremo prima assicurarci che l’America non torni a colpirci con un attacco militare durante i negoziati”, ha aggiunto Araghchi. “E credo che, con tutte queste considerazioni, abbiamo ancora bisogno di più tempo”. Nonostante ciò, ha insistito, “le porte della diplomazia non si chiuderanno mai”.

