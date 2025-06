Iran: Avs, ‘in risoluzione domani a Camera chiediamo governo condanni attacco Usa’

agenzia

Roma, 22 giu. “In vista delle comunicazioni di domani alla Camera della Presidente Meloni, abbiamo aggiornato la nostra risoluzione in vista del Consiglio europeo alla luce dei gravi fatti di questa notte. Chiediamo pertanto al Governo di dissociarsi fermamente e di contestare in ogni sede internazionale l’attacco degli USA all’Iran come atto irresponsabile, gravemente lesivo del diritto internazionale e con conseguenze potenzialmente catastrofiche per i civili, la regione e il mondo; di esercitare ogni sforzo diplomatico volto a determinare il cessate il fuoco, la fine delle ostilità e ripristinare la legalità internazionale a partire dal rispetto degli obblighi della Carta delle Nazioni Unite e di altre norme del diritto internazionale”. Così la capogruppo di AVS alla Camera Luana Zanella.

