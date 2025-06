Iran: Bonelli, ‘Italia telecomandata da Usa e Israele, Meloni domani spieghi in aula’

agenzia

Roma, 22 giu. “Stanotte gli Stati Uniti hanno lanciato un attacco militare contro tre siti nucleari iraniani, distruggendoli con raid aerei massicci. Trump e Netanyahu vogliono la guerra globale e riscrivere un nuovo ordine geopolitico basato sulla supremazia militare. Il bombardamento prima da parte israeliana e ora da parte degli Stati Uniti contro i siti nucleari iraniani è una violazione gravissima della Convenzione di Ginevra. Un atto che rischia di innescare una reazione a catena devastante per tutto il Medio Oriente e per il mondo”. Così Angelo Bonelli, deputato di Avs e co-portavoce di Europa Verde.