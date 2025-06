Iran: Bonelli, ‘Meloni non conceda basi militari italiane’

agenzia

Roma, 22 giu. “La follia di Trump e Netanyahu sta trascinando il mondo sull’orlo della terza guerra mondiale. Con le bombe vogliono imporre un nuovo ordine geopolitico fondato sulla violenza e sulla supremazia militare. Un disegno pericoloso, irresponsabile, che mette a rischio milioni di vite umane. Giorgia Meloni ha umiliato l’Italia, appaltando la nostra politica estera agli Stati Uniti e a Israele. Ma ora c’è un limite che non può essere superato: il governo italiano non deve concedere l’uso delle basi militari presenti sul nostro territorio per questa guerra folle”. Così in una nota Angelo Bonelli, deputato di AVS e co-portavoce di Europa Verde.