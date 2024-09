Iran, Dio punirà il criminale dietro le esplosioni in Libano

agenzia

Pezeshkian, 'condanniamo terrore che non risparmia i civili'

ISTANBUL, 19 SET – “Dio è invincibile e si vendica e il criminale sarà sicuramente punito in modo giusto”. Lo ha affermato il presidente dell’Iran, Masoud Pezeshkian, dopo le esplosioni di walkie talkie e radio che hanno provocato ieri 20 morti e centinaia di feriti in Libano, in un’azione attribuita a Israele, il giorno dopo lo scoppio dei cercapersone. Senza nominare esplicitamente lo Stato ebraico, Pezeshkian ha espresso vicinanza al Libano, dopo il “terrore di massa perpetrato dal regime terroristico facendo esplodere dispositivi di comunicazione senza fare distinzioni tra civili e altri”, in un messaggio su X dove condanna “l’atroce crimine”.

