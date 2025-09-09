Iran: Egitto conferma incontro oggi al Cairo fra Araghchi e il capo dell’Aiea

agenzia

Il Cairo, 9 set. Il ministero degli Esteri egiziano ha confermato che il Cairo ospiterà un incontro tra il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi e il capo dell’Aiea, Rafael Grossi. Il ministero ha dichiarato che l’incontro – il primo da quando Teheran ha sospeso la cooperazione con l’agenzia di controllo nucleare delle Nazioni Unite due mesi fa – annunciato in precedenza dall’Iran, avrà luogo oggi e vedrà la partecipazione del ministro degli Esteri egiziano Badr Abdelatty.

