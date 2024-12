Iran: Francia, Germania e Gb, ‘stop a escalation nucleare’

agenzia

Condannate misure per aumento produzione uranio

PARIGI, 10 DIC – La Francia, la Germania e la Gran Bretagna hanno esortato oggi l’Iran “a mettere immediatamente fine alla sua escalation nucleare”, secondo i portavoce dei tre ministeri degli Esteri, che condannano le misure adottate da Teheran per aumentare in modo netto il ritmo di produzione di uranio fortemente arricchito. “Le azioni dell’Iran – lamentano Parigi, Berlino e Londra nel comunicato congiunto – aumenteranno lo stock di uranio altamente arricchito dell’Iran che non ha giustificazioni civili credibili, e vanno avanti senza che l’AIEA (Agenzia internazionale dell’energia atomica, ndr) abbia avuto il tempo di applicare le misure di garanzia supplementari necessarie”.

