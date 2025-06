Iran: Fratoianni, ‘da Meloni no condanna Trump, no a uso basi e nostro spazio aereo’

agenzia

Roma, 22 giu. “Dal governo Melloni, non una parola di condanna di fronte all’attacco unilaterale e illegale di Trump all’Iran”. Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs concludendo i lavori dell’assemblea nazionale di Sinistra Italiana, svoltasi oggi online e dedicata alle emergenze della situazione internazionale. “Ora non pensino – conclude il leader di SI – di trascinare il nostro Paese in guerra, concedendo l’uso di basi o del nostro spazio aereo”.

