Iran: Fratoianni, ‘Meloni non ci ha convinto, anzi..’

Roma, 24 giu, “Quella dei giorni scorsi è stata un’azione militare, di Israele ed Usa, che viola il diritto internazionale, dunque è un attacco che va condannato se si vuole avere credibilità nell’esercizio di una mediazione. Perché se il governo italiano dice che vuole la de-escalation, ma non dice che quell’attacco viola la legalità internazionale è difficile rendere credibile un ruolo di mediazione”. Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs parlando con i cronisti davanti a Montecitorio a margine della manifestazione delle associazioni pacifiste, a cui ha partecipato insieme al senatore Magni, e che si è conclusa con un die-in in ricordo delle vittime del genocidio a Gaza e delle guerre.

“E poi non ci ha convinto il fatto – prosegue il leader di SI – che non ha escluso la possibilità, anche se siamo in queste ore ad un cessate il fuoco e vedremo se reggerà , che le nostre basi e il nostro spazio aereo possano essere in futuro concessi per operazioni militari Usa”.