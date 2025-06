Iran: Fratoianni, ‘Trump pacificatore? Lasciamo perdere’

agenzia

Roma, 24 giu. “Trump pacificatore? Che il presidente Usa non abbia fatto finora il pacificatore o non abbia favorito i processi di pace non c’era bisogno di noi per certificarlo, basta purtroppo l’ evidenza di queste settimane e di questi mesi, a cominciare dalla tragedia infinita e dal genocidio a Gaza. Naturalmente mi auguro che la tregua e il cessate il fuoco reggano temo però che siamo di fronte a una situazione altamente instabile alla cui destabilizzazione Trump ha contribuito attivamente con decisione”. Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs parlando con i cronisti davanti a Montecitorio a margine della manifestazione delle associazioni pacifiste, a cui ha partecipato insieme al senatore Magni, e che si è concluso con un die-in in ricordo delle vittime del genocidio a Gaza e delle guerre.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA