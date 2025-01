Iran: Gasparri, ‘grande soddisfazione per ritorno in Italia di Cecilia Sala’

agenzia

Roma, 8 gen. “Voglio esprimere grande soddisfazione per il ritorno in Italia di Cecilia Sala. L’iniziativa del governo è stata rapida ed efficace. Voglio ringraziare il presidente del Consiglio Meloni e il ministro degli Esteri Tajani, insieme a tutte le altre strutture dell’esecutivo che si sono attivate per raggiungere questo risultato. La felicità per quanto è avvenuto mi induce a evitare repliche a chi ha perso, anche in questi giorni, l’occasione per tacere. Ma torneremo sul tema e sui viaggi di certi conferenzieri”. Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri.

