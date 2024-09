Iran, ‘il presidente andrà a vertice Brics, vedrà Putin

agenzia

Lo ha reso noto l'Ambasciatore iraniano in Russia

ROMA, 07 SET – Il presidente iraniano Massud Pezeshkian parteciperà al vertice dei Brics a Kazan, in Russia, dove prevede di incontrare il presidente russo Vladimir Putin: lo ha detto all’agenzia di stampa Tass l’Ambasciatore iraniano in Russia, Kazem Jalali. “Credo che parteciperà al vertice dei Brics a Kazan. Attualmente ci stiamo preparando per questa visita in modo che sia utile e di successo per le nostre relazioni bilaterali”, ha detto Jalali. “Per quanto riguarda i rapporti bilaterali, un incontro è previsto con il leader russo Vladimir Putin, così come incontri bilaterali con altri leader e con la Comunità iraniana”, ha aggiunto.

