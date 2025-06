Iran: Israele, ‘attacchi continueranno finché non sarà smantellata minaccia nucleare’

agenzia

Washington, 20 giu. L’ambasciatore israeliano all’Onu ha giurato che il suo Paese non fermerà gli attacchi finché non sarà smantellata la minaccia nucleare iraniana. “Non ci fermeremo”, ha detto l’ambasciatore Danny Danon. “Non finché la minaccia nucleare dell’Iran non sarà smantellata, non finché la sua macchina da guerra non sarà disarmata, non finché il nostro popolo e il vostro (quello iraniano, ndr) non saranno al sicuro”.