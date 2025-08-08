Iran, ‘Israele pianifica una pulizia etnica a Gaza’

agenzia

'Si vuole commettere un genocidio contro i palestinesi'

TEHERAN, 08 AGO – Il ministero degli Esteri iraniano ha condannato il piano di Israele su Gaza, accusando lo Stato ebraico di volere “ripulire etnicamente” il territorio palestinese. Il piano annunciato “è un altro chiaro segno della specifica intenzione del regime sionista di ripulire etnicamente Gaza e commettere un genocidio contro i palestinesi”, ha dichiarato in una nota il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Esmaeil Baqaei.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA