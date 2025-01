Iran: Iv, ‘con prudenza Tajani interessi italiani a rischio’

agenzia

Roma, 3 gen. “La convocazione di un ambasciatore alla Farnesina è uno strumento molto importante e assai riconoscibile sul piano diplomatico per esercitare una pressione su uno Stato. C’è da dire che Tajani ha sempre utilizzato questo strumento con parsimonia, forse eccessiva, e dunque spesso con ritardo. Speriamo in futuro voglia essere più deciso, specie quando ci sono in gioco interessi vitali e che non si debba attendere, per esercitare questo passo, l’intervento delle opposizioni”. Lo dice Ivan Scalfarotto, senatore e responsabile Esteri di Italia viva.

