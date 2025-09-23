agenzia
Iran: Khamenei, ‘colloqui su nucleare con Usa non sono di alcun beneficio’
Teheran, 23 set. (Adnkronos/Afp) – La guida suprema dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, ha dichiarato che avviare colloqui sul nucleare con gli Stati Uniti non porterebbe alcun beneficio alla repubblica islamica.
Negoziare con l’America “non solo non porta alcun beneficio, ma provoca anche gravi danni nelle attuali condizioni, alcuni dei quali potrebbero persino essere descritti come irreparabili”, ha affermato Khamenei in un discorso televisivo.
