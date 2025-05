Iran, ‘le armi nucleari sono inaccettabili’

agenzia

Afferma il ministro degli Esteri

TEHERAN, 31 MAG – Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha affermato oggi che le armi nucleari sono “inaccettabili”, mentre il governo di Teheran è impegnato nei colloqui con gli Stati Uniti sulle proprie attività in questo settore. “Se il problema sono le armi nucleari, sì, anche noi consideriamo questo tipo di arma inaccettabile”, ha detto Araghchi in un discorso televisivo, aggiungendo: “Siamo d’accordo con loro su questo punto”. Teheran e Washington non sono d’accordo tuttavia sulla questione dell’arricchimento dell’uranio, che l’Iran considera un diritto.

