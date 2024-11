Iran, ‘limitate possibilità di diplomazia nucleare ci sono’

agenzia

Lo afferma il ministro degli Esteri Araghchi alla tv di Stato

TEHERAN, 16 NOV – Il ministro degli Esteri iraniano ha affermato che esiste una possibilità per i negoziati sul nucleare con l’Occidente, ma che è “limitata”. Lo hanno riferito i media statali. “C’è ancora un’opportunità per la diplomazia, anche se questa opportunità non è molta, è un’opportunità limitata”, ha affermato Abbas Araghchi riguardo al programma nucleare iraniano in un’intervista alla televisione di stato.

