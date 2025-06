Iran: Lupi, ‘evitare escalation ma Teheran non può avere atomica

agenzia

Roma, 14 giu. “In questo momento così delicato è necessario sostenere la linea del Governo per evitare un’escalation e lavorare per il ritorno ai negoziati tra Usa e Iran. Non dimentichiamo, però, che il regime teocratico e fondamentalista iraniano non può avere l’atomica. Sarebbe una minaccia per la sicurezza non solo di Israele, ma del mondo. Di fronte alle minacce di annientamento ripetute negli anni tutta la comunità internazionale dovrebbe riconoscere il diritto di Israele a difendere la propria esistenza“. Lo afferma il presidente di Noi moderati Maurizio Lupi.

