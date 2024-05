Iran: Lupi, ‘rafforzare ruolo Ue in politica estera’

agenzia

Roma, 20 mag. “Siamo vicini alla popolazione iraniana per il difficile e doloroso momento che stanno attraversando, anche se questo incidente non modifica la nostra linea di ferma critica nei confronti di quel regime. Ci auguriamo che l’incidente non abbia conseguenze negative su una situazione già molto tesa nell’area e ribadiamo la nostra convinzione: l’Unione europea deve rafforzare il proprio ruolo in politica estera, ampliare la propria proiezione diplomatica e parlare con una voce sola, soprattutto nelle zone più ‘calde’ e strategiche del mondo”. Lo dice il presidente di Noi moderati Maurizio Lupi.

