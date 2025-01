Iran: madre Sala, ‘chiesto se potrà avere altre visite da ambasciata’**

agenzia

Roma, 2 gen. “È quello che abbiamo chiesto. Ma capire è una parola inutile. Io non capisco niente e chi ci capisce è bravo. Si chiede, si fa e si combatte per ottenere rispetto. Capire no, mi spiace. Magari, capire qualcosa mi piacerebbe”. Lo dice Elisabetta Vernoni, madre di Cecilia Sala, dopo l’incontro con la premier Giorgia Meloni a palazzo Chigi ai cronisti che le chiedono se la giornalista potrà avere altre visite da parte dell’ambasciata.

