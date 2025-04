Iran: media, ‘iniziati colloqui su nucleare con Usa’

agenzia

Muscat, 26 apr. Il terzo round di colloqui sul nucleare tra Stati Uniti e Iran a Muscat, in Oman, è iniziato poco dopo la notizia di un’esplosione nel porto iraniano di Bandar Abbas. Lo riporta Haaretz. Mentre era in viaggio verso Roma per i funerali di Papa Francesco, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva ribadito la speranza che i negoziati portino a un nuovo accordo sul nucleare. Tuttavia, ha continuato a prospettare la possibilità di un attacco militare in caso contrario.