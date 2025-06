Iran: Meloni, ‘amplierò importante dialogo Governo-opposizione’

agenzia

Roma, 23 giu. “Comprendiamo tutti molto bene i potenziali, enormi rischi derivanti da un’ulteriore destabilizzazione di una regione già molto provata e penso che in questa fase così delicata sia importante il dialogo tra Governo e Parlamento, Governo e opposizione per il bene e la sicurezza degli interessi della nostra Nazione. Farò ovviamente del mio meglio per mantenere e ampliare questo dialogo”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle comunicazioni alla Camera in vista del prossimo Consiglio europeo.

