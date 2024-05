Iran: Meloni, ‘solidarietà, spero futura leadership per pace e stabilizzazione’

agenzia

Roma, 20 mag. Preoccupata per la situazione in Iran? “Io sono preoccupata di default, come chiunque nella mia situazione, quando si ha il peso di una nazione su spalle. Voglio esprimere la solidarietà mia e la solidarietà dell’Italia al governo iraniano e al popolo iraniano”. Così la premier Giorgia Meloni, ospite di Mattino Cinque su Canale5.

Sembra che “le autorità iraniane accreditino la tesi dell’incidente e non letture complottiste, così come non vedo modifiche nell’assetto interno” della realtà iraniana: “noi siamo continuamente in contatto con gli alleati, europei e del G7, è una vicenda che si inserisce in un quadro particolarmente complesso. Io spero che la futura leadership voglia impegnarsi nella stabilizzazione e pacificazione” dell’area, ha detto al presidente del Consiglio spiegando di essere in continuo contatto con “gli alleati e con i miei omologhi del G7 per fare il punto della situazione”.