Iran: Milani (Fdi), ‘liberazione Sala altro successo governo Meloni’

agenzia

Roma, 8 gen. “Oggi un’ottima notizia: la giornalista Cecilia Sala rientrerà nel pomeriggio in Italia. Un lavoro eccellente della diplomazia italiana e del governo che ha reso possibile il rilascio da parte di Teheran della giornalista italiana. Un altro successo del governo Meloni che non ha lasciato nulla al caso, con la determinazione della Presidente del Consiglio che è intervenuta in prima persona per risolvere un caso che si stava aggrovigliando in una complessa trattativa diplomatica. Finalmente Sala, detenuta a Teheran dal 19 dicembre, è libera e presto sarà di nuovo in Patria per riabbracciare i suoi genitori”. Così in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Massimo Milani.

