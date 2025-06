Iran, ‘noi fedeli alla diplomazia, agiamo solo per autodifesa’

agenzia

Araghchi: 'al contrario di Israele. Mai cercate armi nucleari'

ROMA, 19 GIU – “L’Iran agisce esclusivamente per autodifesa. Persino di fronte alla più oltraggiosa aggressione contro il nostro popolo, l’Iran ha finora reagito solo contro il regime israeliano e non contro coloro che lo sostengono”. Lo afferma su X il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, aggiungendo che “contrariamente all’illegittimo, genocida e occupante regime israeliano, noi restiamo fedeli alla diplomazia”. Il ministro ha inoltre ribadito che “l’Iran ha dimostrato nei fatti ciò a cui si è sempre pubblicamente impegnato: non abbiamo mai cercato e non cercheremo mai armi nucleari”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA