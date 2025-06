Iran, ‘non c’è ancora piano per ripresa negoziati con Usa’

agenzia

Il ministro Araghchi smentisce le voci a riguardo

TEHERAN, 27 GIU – Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha fermamente smentito le speculazioni secondo cui l’Iran si starebbe preparando a riprendere i negoziati sul nucleare con gli Stati Uniti, dopo la fine della guerra dei 12 giorni con Israele. “Alcune speculazioni sulla ripresa dei negoziati non dovrebbero essere prese sul serio”, ha dichiarato Araghchi alla televisione di Stato. “Vorrei affermare chiaramente che non è stato raggiunto alcun accordo, intesa o dialogo per avviare nuovi negoziati. Non è stato ancora definito alcun piano per l’avvio dei negoziati”.

