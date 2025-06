Iran: Nyt, ‘Khamenei non si vede da oltre una settimana nonostante cessate il fuoco’

agenzia

Washington, 26 giu. La guida suprema dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, non si vede né si sente parlare in pubblico da oltre una settimana. E’ quanto sottolinea il New York Times, ricordando che durante la guerra di 12 giorni tra Israele e Iran, Khamenei si era rifugiato in un bunker e aveva evitato di usare le comunicazioni elettroniche per mantenere segreta la sua posizione. Tuttavia, nonostante l’accordo di cessate il fuoco, Khamenei è rimasto assente dagli occhi dell’opinione pubblica, ha aggiunto il Nyt.