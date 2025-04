Iran: Nyt, ‘Trump ha bloccato piani Israele di attaccare siti nucleari’

agenzia

Washington, 17 apr. Israele aveva pianificato di colpire i siti nucleari iraniani il mese prossimo, ma nelle ultime settimane il progetto è stato bocciato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che preferirebbe negoziare un accordo con Teheran per limitare il suo programma nucleare. Lo scrive il New York Times, citando funzionari dell’amministrazione e altre fonti informate.

Secondo il quotidiano, Israele aveva elaborato un piano per attaccare i siti già a maggio, aggiungendo che l’obiettivo era quello di ritardare di un anno o più la capacità dell’Iran di sviluppare un’arma nucleare. Secondo il New York Times, l’assistenza degli Stati Uniti sarebbe stata necessaria non solo per difendere Israele dalla rappresaglia iraniana, ma anche per garantire il successo dell’attacco.

