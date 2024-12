Iran, Parastoo Ahmadi è libera dopo concerto senza velo

agenzia

Teheran, 15 dic. (Adnkronos/Europa Press) – E’ stata rilasciata la cantante iraniana Parastoo Ahmadi, il cui arresto era stato denunciato ieri in relazione al video di un’esibizione senza il velo e con un vestito scollato. Secondo l’avvocato della cantante, Milad Panahipur, Ahmadi è stata liberata insieme agli altri due componenti della sua band e – ha detto al giornale Shargh – per ora non sono state formalizzate accuse nei loro confronti.