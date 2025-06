Iran, possibili concessioni, ma no stop arricchimento uranio

agenzia

Fonti presidenza: 'Trump può fermare guerra con una telefonata'

ROMA, 20 GIU – L’Iran non è intenzionata a interrompere l’arricchimento nucleare, che Teheran sostiene essere per scopi pacifici, ma sono possibili delle concessioni: “Forse può essere più basso, ma non lo fermeremo”. Lo ha detto Majid Farahani, un funzionario della presidenza iraniana, alla Cnn mentre sono in corso i colloqui a Ginevra. Il canale diplomatico con l’Iran – ha poi aggiunto – potrebbe “facilmente” riprendere se il presidente Usa Donald Trump ordinasse alla leadership israeliana di interrompere gli attacchi contro l’Iran: “Può facilmente fermare la guerra con una sola telefonata agli israeliani”.

