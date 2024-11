Iran: preoccupazioni per la sorte della donna che si è spogliata in pubblico

agenzia

Teheran, 5 nov. (Adnkronos/Afp) – Crescono le preoccupazioni e gli interrogativi per la studentessa iraniana arrestata dopo essersi spogliata in pubblico sabato davanti all’Università Azad di Teheran. Gli attivisti temono che venga trasferita in un ospedale psichiatrico. Il video della giovane donna in mutande, prima seduta e poi mentre camminava lentamente davanti alla prestigiosa università, è diventato virale questo fine settimana. E la studentessa si è affermata come una nuova figura dei diritti delle donne in Iran.