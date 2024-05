Iran: Renzi, ‘speriamo in stagione nuova, errore Meloni con Le Pen e Vox’

agenzia

Roma, 20 mag. La morte del Presidente iraniano Raisi, precipitato con il suo elicottero ieri, apre nuovi scenari geopolitici. Raisi è stato un crudele esecutore delle peggiori nefandezze della leadership iraniana sin dai tempi di Khomeini. Ed è stato il volto della repressione contro i giovani e le donne che in questi ultimi mesi hanno con coraggio combattuto la teocrazia di Teheran. Mi auguro che si apra una stagione nuova per una terra, quella persiana, così bella e così drammaticamente soggiogata dagli estremisti religiosi”. Lo scrive sulla Enews Matteo Renzi.