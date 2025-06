Iran: Renzi, ‘Tajani inidoneo e l’Italia non la considera nessuno’

agenzia

Roma, 18 giu “Se fosse un concorso pubblico Tajani sarebbe inidoneo”. Lo ha detto Matteo Renzi a L’aria che tira parlando di Iran.

“Abbiamo un ministro degli Esteri che sono imbarazzato per lui. Il giovedì dice non succede niente, venerdì mattina bombardano. Geniale -ha detto il leader di Iv-. Uno dice, mi nascondo. Invece lui fa una dichiarazione sabato mattina in Commissione per dire non mi aveva detto niente nessuno. Questo dimostra che l’Italia non la considera nessuno, gli Stati Uniti avevano informato i Paesi principali ma non l’Italia”.

