Iran respinge le accuse di coinvolgimento nei raid Houthi

agenzia

'Accuse infondate e ingannevoli'

TEHERAN, 05 MAG – Il ministero degli Esteri iraniano ha respinto come “infondate” le accuse secondo cui Teheran sarebbe dietro le azioni militari degli Houthi, che ieri hanno attaccato l’aeroporto di Tel Aviv. Il sostegno dello Yemen ai palestinesi è “una decisione indipendente, radicata nella solidarietà umana e islamica del popolo yemenita” e che collegarlo all’Iran è una “affermazione ingannevole”, ha detto il ministero in una nota citata da Mehr, accusandole forze armate Usa di “essere entrate in guerra contro il popolo dello Yemen per sostenere il genocidio commesso dal regime sionista e ad aver commesso crimini di guerra” con i raid in Yemen.

