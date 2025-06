Iran: restrizioni a internet dopo gli attacchi di Israele

agenzia

'Limitazioni saranno rimosse quando tornerà la normalità'

ISTANBUL, 13 GIU – Il ministero delle Comunicazioni iraniano ha dichiarato che “a causa delle condizioni particolari nel Paese e delle misure adottate dalle autorità competenti, sono state imposte restrizioni a Internet”, nel contesto degli attacchi da parte di Israele contro varie località in Iran. “Tali restrizioni saranno revocate non appena la situazione si sarà normalizzata”, ha aggiunto il ministero in una nota, come riferisce Isna.

