Iran: Reza Pahlavi, ‘colloqui con Usa non porteranno la pace in Mo’

agenzia

Washington, 18 apr. “Questi colloqui sul nucleare non porteranno la pace in Medio Oriente. Questo regime non negozia in buona fede. Usa la diplomazia come tattica per guadagnare tempo, allentare la pressione e rafforzare la sua presa sul potere”. Lo dichiara – riferendosi all’incontro di domani a Roma tra Stati Uniti e Iran – Reza Pahlavi, il figlio maggiore dell’ultimo Scià Mohammad Reza Pahlavi.

“Per quanto con buone intenzioni – prosegue la dichiarazione – questi colloqui sul nucleare daranno una mano a una dittatura in rovina e prolungheranno la sua esportazione di terrore e caos. La Repubblica Islamica è al suo punto più debole degli ultimi 46 anni. La sua leadership è frammentata. La sua economia è in caduta libera. Il suo popolo è in crescita. Solo nelle ultime settimane, le proteste sono scoppiate di nuovo in tutto il Paese. Il cambiamento è già in atto. Non è il momento di salvare un regime morente. Esorto gli Stati Uniti e i loro alleati nel Regno Unito, in Francia, in Germania e in Italia a schierarsi al fianco del popolo iraniano. Fate un accordo con il popolo iraniano, non un accordo con gli estremisti di Teheran”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA